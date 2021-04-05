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У МЗС України заявили про перспективи започаткування спільних економічних проектів в Африці

Київ • УНН

 • 10230 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Каїрі відбулися консультації зовнішньополітичних відомств України та Єгипту під співголовуванням заступника міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитра Сеніка та заступника міністра закордонних справ Єгипту з європейських питань Бадра Абдель-Ати. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Деталі

Зазначають, що сторони розглянули широкий спектр питань українсько-єгипетського співробітництва у політичній, економічній, туристичній, інвестиційній сферах, обговорили низку практичних заходів для розвитку і диверсифікації торгівлі.

Дипломати також обговорили перспективи започаткування спільних економічних проектів в Африці.

Окремою темою консультацій стали кроки для зміцнення взаємодії України та Єгипту в політико-дипломатичній та культурно-гуманітарній площинах, зокрема на міжнародній арені, а також для подальшого розширення двосторонньої правової бази.

У контексті розвитку політичного діалогу двох країн сторони приділили окрему увагу підготовці до обміну візитами на найвищому рівні.

Дмитро Сенік передав особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на адресу його єгипетського колеги з підтвердженням налаштованості нашої країни розвивати взаємовигідні відносини з Єгиптом та запрошенням відвідати Україну.

Довідково

Єгипет – ключовий економічний партнер України на Африканському континенті. У 2020 році загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Єгиптом становив 1,8 млрд дол. США. Минулоріч Єгипет відвідали 727 тис. українських туристів. За цим показником Україна посіла перше місце серед усіх іноземних держав.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС, віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем щодо дестабілізуючих дій Росії. Раніше він обговорив з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації і закликав відкрити додаткові передові патрульні бази ОБСЄ вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону.

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