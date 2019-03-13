В МИД Украины упрекнули Австрию в заигрывании с агрессором
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина болезненно воспринимает примирительный тон заявления руководительницы МИД Австрии Карин Кнайсль после ее встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на этой неделе. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"Мы обратили внимание на очень примирительный тон сообщения (главы МИД Австрии Карин Кнайсль об отношениях с РФ - ред.), он заметно контрастирует с политикой Европейского Союза в ответ на агрессию России против Украины и российские попытки подрыва демократических процессов в ЕС, вмешательство в выборы, сбитие МН17 и применение химического вещества в Солсбери, шпионские скандалы, кибертерроризм, дезинформацию, поддержку праворадикальных партий в Европе. Это болезненно воспринимается в Украине, в результате действий РФ потеряла более 13 тысяч жизней, до сих пор более 7% нашей территории остаются оккупированными Россией", - сказала Зеленко.
Такая риторика контрастирует и со вчерашней резолюцией Европейского парламента, которая перечисляет все эти преступления Кремля и призывает к введению новых санкций против России, отметила пресс-секретарь МИД.
"Напрашивается вывод: заигрывания с агрессором - это отнюдь не нейтралитет, который исповедует Австрия", - добавила она.
Добавим, министры иностранных дел России и Австрии - Сергей Лавров и Карин Кнайсль провели переговоры в Москве накануне. После встречи Кнайсль написала в Twitter, что "рада снова встретиться с моим коллегой Сергеем Лавровым в Москве" и указала, что стороны будут "и дальше укреплять и без того прекрасные отношения между нашими странами за счет углубления сотрудничества между нашими гражданскими обществами" в рамках форума в Сочи. На встречу с Лавровым она прибыла якобы в русском платке, что высмеяли в сети.
Напомним, глава МИД Австрии Карин Кнайсль известна тем, что на свадьбу к ней ездил президент РФ Владимир Путин.