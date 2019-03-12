Європарламент підтримав відмову від "стратегічного партнерства" ЄС з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Європейський парламент у вівторок 402 голосами ухвалив резолюцію, яка закликає більше не вважати Росію стратегічним партнером ЄС. Про це повідомляється на сайті Європарламенту, передає УНН.
"На думку депутатів Європарламенту, Росію більше не можна вважати "стратегічним партнером"... У вівторок члени Європарламенту погодилися з тим, що ЄС повинен залишатися відкритим для введення подальших санкцій, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право. Парламент ухвалив у вівторок резолюцію 402 голосами проти 163 при 89 тих, хто утримався, оцінюючи поточний стан політичних відносин між ЄС і Росією", - йдеться у повідомленні.
Члени Європарламенту відзначають, що з 2015 року виникли нові "сфери напруженості" між ЄС і Росією, "включаючи втручання Росії в Сирії, втручання в такихі країнах, як Лівія і Центральноафриканська Республіка, і триваючі агресивні дії в Україні". Вони також підкреслюють, що Росія підтримує антиєвропейські партії і ультраправі рухи, і що вона продовжує втручатися у вибори і порушувати права людини у своїй власній державі.
"Підводячи підсумки цих порушень міжнародного права, члени Європарламенту підкреслюють, що ЄС повинен бути готовий до ухвалення подальших санкцій проти Росії, особливо персональних. Санкції повинні бути пропорційні загрозам з боку Росії", - повідомили в Європарламенті.
У резолюції також підкреслюється, що ЄС повинен переглянути свою чинну Угоду про партнерство та співробітництво з Росією і обмежити співпрацю областями, що представляють спільний інтерес. Згідно з рішенням членів Європарламенту, вибірково варто підійти до співпраці для вирішення глобальних проблем, такі як зміна клімату, енергетична безпека, цифровізація, штучний інтелект і боротьба з тероризмом.
"Більш тісні відносини можливі лише у тому випадку, якщо Росія повністю виконає так звані мінські угоди для припинення війни на сході України і почне поважати міжнародне право", - йдеться в тексті резолюції.
Члени Європарламенту засуджують російські кампанії з дезінформації і кібератаки, спрямовані на посилення напруженості в ЄС і його державах-членах. Вони глибоко стурбовані тим, що реакція ЄС на пропаганду і дезінформацію є недостатньою і повинна бути ще більш посилена, зокрема, перед майбутніми європейськими виборами у травні 2019 року. У цьому контексті, як зазначили євродепутати, мають бути істотно збільшені фінансування і залучення людських ресурсів для Оперативної робочої групи ЄС зі стратегічних комунікацій (East Stratcom Task Force).
"Європарламент рішуче засуджує порушення Росією повітряного простору країн ЄС, особливо у регіоні Балтійського моря, де неодноразово порушувалися територіальні води і повітряний простір. Це ігнорування міжнародних правил створює загрозу для сусідів Росії в Чорноморському, Балтійському і Середземному регіонах", - сказано у повідомленні.
Євродепутати також повторили свої побоювання, що проект "Північний потік-2" може посилити залежність ЄС від поставок російського газу і поставити під загрозу внутрішній ринок ЄС.
Також у резолюції висловлено стурбованість підтримкою РФ авторитарних режимів у Сирії, Ірані, Північній Кореї та Венесуелі і засуджено незаконні фінансові операції і відмивання російських грошей.
"Час для хороших і дипломатичних формулювань минув. Є дуже мало можливостей для співпраці, поки Росія продовжує окуповувати частини України і атакує інші європейські країни", - сказала доповідач з цього питання, європарламентар Сандра Калнієте.
Нагадаємо, ЄС ввів різні види санкцій щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України.