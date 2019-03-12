Європарламент підтримав відмову від "стратегічного партнерства" ЄС з Росією

"На думку депутатів Європарламенту, Росію більше не можна вважати "стратегічним партнером"... У вівторок члени Європарламенту погодилися з тим, що ЄС повинен залишатися відкритим для введення подальших санкцій, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право. Парламент ухвалив у вівторок резолюцію 402 голосами проти 163 при 89 тих, хто утримався, оцінюючи поточний стан політичних відносин між ЄС і Росією", - йдеться у повідомленні.

Члени Європарламенту відзначають, що з 2015 року виникли нові "сфери напруженості" між ЄС і Росією, "включаючи втручання Росії в Сирії, втручання в такихі країнах, як Лівія і Центральноафриканська Республіка, і триваючі агресивні дії в Україні". Вони також підкреслюють, що Росія підтримує антиєвропейські партії і ультраправі рухи, і що вона продовжує втручатися у вибори і порушувати права людини у своїй власній державі.

"Підводячи підсумки цих порушень міжнародного права, члени Європарламенту підкреслюють, що ЄС повинен бути готовий до ухвалення подальших санкцій проти Росії, особливо персональних. Санкції повинні бути пропорційні загрозам з боку Росії", - повідомили в Європарламенті.

У резолюції також підкреслюється, що ЄС повинен переглянути свою чинну Угоду про партнерство та співробітництво з Росією і обмежити співпрацю областями, що представляють спільний інтерес. Згідно з рішенням членів Європарламенту, вибірково варто підійти до співпраці для вирішення глобальних проблем, такі як зміна клімату, енергетична безпека, цифровізація, штучний інтелект і боротьба з тероризмом.

"Більш тісні відносини можливі лише у тому випадку, якщо Росія повністю виконає так звані мінські угоди для припинення війни на сході України і почне поважати міжнародне право", - йдеться в тексті резолюції.

Члени Європарламенту засуджують російські кампанії з дезінформації і кібератаки, спрямовані на посилення напруженості в ЄС і його державах-членах. Вони глибоко стурбовані тим, що реакція ЄС на пропаганду і дезінформацію є недостатньою і повинна бути ще більш посилена, зокрема, перед майбутніми європейськими виборами у травні 2019 року. У цьому контексті, як зазначили євродепутати, мають бути істотно збільшені фінансування і залучення людських ресурсів для Оперативної робочої групи ЄС зі стратегічних комунікацій (East Stratcom Task Force).

"Європарламент рішуче засуджує порушення Росією повітряного простору країн ЄС, особливо у регіоні Балтійського моря, де неодноразово порушувалися територіальні води і повітряний простір. Це ігнорування міжнародних правил створює загрозу для сусідів Росії в Чорноморському, Балтійському і Середземному регіонах", - сказано у повідомленні.

Євродепутати також повторили свої побоювання, що проект "Північний потік-2" може посилити залежність ЄС від поставок російського газу і поставити під загрозу внутрішній ринок ЄС.

Також у резолюції висловлено стурбованість підтримкою РФ авторитарних режимів у Сирії, Ірані, Північній Кореї та Венесуелі і засуджено незаконні фінансові операції і відмивання російських грошей.

"Час для хороших і дипломатичних формулювань минув. Є дуже мало можливостей для співпраці, поки Росія продовжує окуповувати частини України і атакує інші європейські країни", - сказала доповідач з цього питання, європарламентар Сандра Калнієте.

Нагадаємо, ЄС ввів різні види санкцій щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України.