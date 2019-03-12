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Европарламент поддержал отказ от "стратегического партнерства" ЕС с Россией

Европарламент поддержал отказ от "стратегического партнерства" ЕС с Россией

Киев  •  УНН

 • 9773 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Европейский парламент во вторник 402 голосами принял резолюцию, призывающую больше не считать Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщается на сайте Европарламента, передает УНН.

"По мнению депутатов Европарламента, Россию больше нельзя считать "стратегическим партнером"... Во вторник члены Европарламента согласились с тем, что ЕС должен оставаться открытым для ввода дальнейших санкций, если Россия продолжит нарушать международное право. Парламент принял во вторник резолюцию 402 голосами против 163 при 89 воздержавшихся, оценивая текущее состояние политических отношений между ЕС и Россией", - говорится в сообщении.

Члены Европарламента отмечают, что с 2015 года возникли новые "сферы напряженности" между ЕС и Россией, "включая вмешательство России в Сирии, вмешательство в таких странах, как Ливия и Центральноафриканская Республика, и продолжающиеся агрессивные действия в Украине". Они также подчеркивают, что Россия поддерживает антиевропейские партии и ультраправые движения, и что она продолжает вмешиваться в выборы и нарушать права человека в своей собственной стране.

"Подводя итоги этих нарушений международного права, члены Европарламента подчеркивают, что ЕС должен быть готов к принятию дальнейших санкций против России, особенно персональных. Санкции должны быть пропорциональны угрозам со стороны России", - сообщили в Европарламенте.

В резолюции также подчеркивается, что ЕС должен пересмотреть свое действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Россией и ограничить сотрудничество областями, представляющими взаимный интерес. Согласно решению членов Европарламента, избирательно стоит подойти к сотрудничеству для решения глобальных проблем, такие как изменение климата, энергетическая безопасность, цифровизация, искусственный интеллект и борьба с терроризмом.

"Более тесные отношения возможны только в том случае, если Россия полностью выполнит так называемые минские соглашения для прекращения войны на востоке Украины и начнет уважать международное право", - говорится в тексте резолюции.

Члены Европарламента осуждают российские кампании по дезинформации и кибератаки, направленные на усиление напряженности в ЕС и его государствах-членах. Они глубоко обеспокоены тем, что реакция ЕС на пропаганду и дезинформацию недостаточна и должна быть еще больше усилена, в частности, перед будущими европейскими выборами в мае 2019 года. В этом контексте, как отметили евродепутаты, должны быть существенно увеличены финансирование и привлечение человеческих ресурсов для Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям (East Stratcom Task Force).

"Европарламент решительно осуждает нарушение Россией воздушного пространства стран ЕС, особенно в регионе Балтийского моря, где неоднократно нарушались территориальные воды и воздушное пространство. Это игнорирование международных правил создает угрозу для соседей России в Черноморском, Балтийском и Средиземном регионах", - сказано в сообщении.

Евродепутаты также повторили свои опасения, что проект "Северный поток-2" может усилить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок ЕС.

Также в резолюции выражена обеспокоенность поддержкой РФ авторитарных режимов в Сирии, Иране, Северной Корее и Венесуэле и осуждены незаконные финансовые операции и отмывание российских денег.

"Время для хороших и дипломатических формулировок прошло. Есть очень мало возможностей для сотрудничества, пока Россия продолжает оккупировать части Украины и атакует другие европейские страны", - сказала докладчик по этому вопросу, европарламентарий Сандра Калниете.

Напомним, ЕС ввел различные виды санкций в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины.

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