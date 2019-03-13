У МЗС України дорікнули Австрії у заграваннях з агресором

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна болісно сприймає примирливий тон заяви очільниці МЗС Австрії Карін Кнайсль після її зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим цього тижня. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

“Ми звернули увагу на дуже примирливий тон повідомлення (очільниці МЗС Австрії Карін Кнайсль щодо відносин з РФ - ред.), він помітно контрастує з політикою Європейського Союзу у відповідь на агресію Росії проти України та російські спроби підриву демократичних процесів у ЄС, втручання у вибори, збиття МН17, застосування хімічної речовини у Солсбері, шпигунські скандали, кібертероризм, дезінформацію, підтримку праворадикальних партій у Європі. Це болісно сприймається в Україні, яка внаслідок дій РФ втратила понад 13 тисяч життів, і досі понад 7% нашої території залишаються окупованими Росією", - сказала Зеленко.

Така риторика контрастує і з вчорашньою резолюцією Європейського парламенту, яка перераховує всі ці злочини Кремля і закликає до запровадження нових санкцій проти Росії, відзначила речниця МЗС.

"Напрошується висновок: загравання з агресором - це аж ніяк не нейтралітет, який сповідує Австрія", - додала вона.

Додамо, міністри закордонних справ Росії і Австрії - Сергій Лавров і Карін Кнайсль провели переговори у Москві напередодні. Після зустрічі Кнайсль написала у Twitter, що "рада знову зустрітися з моїм колегою Сергієм Лавровим в Москві" і вказала, що сторони будуть "і далі зміцнювати і без того чудові стосунки між нашими країнами за рахунок поглиблення співпраці між нашими громадянськими суспільствами" у межах форуму в Сочі. На зустріч з Лавровим вона прибула нібито у російській хустці, що висміяли у мережі.

Нагадаємо, голова МЗС Австрії Карін Кнайсль відома тим, що на весілля до неї їздив президент РФ Володимир Путін.

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