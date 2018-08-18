Путін припізнився на весілля очільниці МЗС Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російський президент Володимир Путін дещо запізнився на весілля очільниці зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль, передає УНН із посиланням на Oe24.
Повідомляється, що церемонія одруження повинна була початися о 14:00 за місцевим часом, однак Путін прибув близько 14:08.
Також зазначається, що всупереч чуткам про приліт Путіна на вертольоті, російського президента супроводжував кортеж із автомобілів.
Путін подарував Кнайсль букет квітів.
Нагадаємо, інформація про те, що Путін планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль стала причиною неабиякої критики як від партнерів на міжнародній арені, так і всередини країни. У відповідь на це представник зовнішньополітичного відомства країни заявив агентству APA в четвер, що візит кремлівського лідера не впливає на зовнішню політику Австрії.
Коментуючи це, очільник українського МЗС Павло Клімкін назвав виправдання австрійського МЗС "цікавою новою формою, яка викликає сумну посмішку".