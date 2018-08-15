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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Путін дорогою до Берліна заїде на весілля голови МЗС Австрії

Київ • УНН

 • 11372 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент РФ Володимир Путін 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Інформацію підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Путін дорогою до Берліна заїде на весілля голови МЗС Австрії

“Так, заїде по дорозі в Берлін”, — сказав Пєсков.

У свою чергу помічник глави держави Юрій Ушаков повідомив, що під час візиту Путіна до Відня міністр закордонних справ “запросила президента”, а у зв’язку з поїздкою до Берліна з’явилася така можливість.

“Ми заїдемо і привітаємо”, — сказав Ушаков.

Весільна церемонія відбудеться на півдні землі Штирія у суботу, 18 серпня.

За повідомленнями прес-служб президента РФ і федерального канцлера ФРН, цього дня Ангела Меркель прийматиме Путіна в своїй резиденції в Мезеберг під Берліном, щоб провести переговори.

Як повідомляв УНН, президент РФ і канцлер Німеччини на зустрічі 18 серпня планують обговорити ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Україні, в Сирії, проект газопроводу “Північний потік-2”.

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