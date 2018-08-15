Путін дорогою до Берліна заїде на весілля голови МЗС Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент РФ Володимир Путін 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Інформацію підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Так, заїде по дорозі в Берлін”, — сказав Пєсков.
У свою чергу помічник глави держави Юрій Ушаков повідомив, що під час візиту Путіна до Відня міністр закордонних справ “запросила президента”, а у зв’язку з поїздкою до Берліна з’явилася така можливість.
“Ми заїдемо і привітаємо”, — сказав Ушаков.
Весільна церемонія відбудеться на півдні землі Штирія у суботу, 18 серпня.
За повідомленнями прес-служб президента РФ і федерального канцлера ФРН, цього дня Ангела Меркель прийматиме Путіна в своїй резиденції в Мезеберг під Берліном, щоб провести переговори.
Як повідомляв УНН, президент РФ і канцлер Німеччини на зустрічі 18 серпня планують обговорити ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Україні, в Сирії, проект газопроводу “Північний потік-2”.