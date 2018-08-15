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Путин по дороге в Берлин заедет на свадьбу главы МИД Австрии

Киев • УНН

 • 11372 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент РФ Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Путин по дороге в Берлин заедет на свадьбу главы МИД Австрии

"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал Песков.

В свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что во время визита Путина в Вену министр иностранных дел "пригласила президента", а в связи с поездкой в ​​Берлин появилась такая возможность.

"Мы заедем и поздравим", - сказал Ушаков.

Свадебная церемония состоится на юге земли Штирия в субботу, 18 августа.

По сообщениям пресс-служб президента РФ и федерального канцлера ФРГ, в этот день Ангела Меркель примет Путина в своей резиденции в Мезеберг под Берлином, чтобы провести переговоры.

Как сообщал УНН, президент РФ и канцлер Германии на встрече 18 августа планируют обсудить ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Украине, в Сирии, проект газопровода "Северный поток-2".

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