Путин по дороге в Берлин заедет на свадьбу главы МИД Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент РФ Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал Песков.
В свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что во время визита Путина в Вену министр иностранных дел "пригласила президента", а в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность.
"Мы заедем и поздравим", - сказал Ушаков.
Свадебная церемония состоится на юге земли Штирия в субботу, 18 августа.
По сообщениям пресс-служб президента РФ и федерального канцлера ФРГ, в этот день Ангела Меркель примет Путина в своей резиденции в Мезеберг под Берлином, чтобы провести переговоры.
Как сообщал УНН, президент РФ и канцлер Германии на встрече 18 августа планируют обсудить ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Украине, в Сирии, проект газопровода "Северный поток-2".