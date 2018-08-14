У Путіна назвали теми переговорів з Меркель: Україна і "Північний потік-2" у списку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 18 серпня, на переговорах, які пройдуть під Берліном, планують обговорити ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Україні, в Сирії, проект газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У суботу Путін буде в Берліні, відбудуться його переговори з канцлером Меркель, вони зроблять заяву для преси. Що стосується тем, то це звіряння годинників з усіх найважливіших проблем: це, звичайно, і міжнародне коло питань, це і Україна, це і Сирія, це і рестрикції, з якими так чи інакше стикаються зараз багато країн, і з наслідками цих рестрикцій", - зазначив Пєсков.
Відповідаючи на запитання, чи будуть лідери обговорювати можливі американські санкції, в тому числі проти німецьких компаній, Пєсков сказав, що "будуть, очевидно, що будуть".
"Крім того, звичайно, будуть порушені питання двосторонніх торговельно-економічних відносин, теми реалізації великих міжнародних комерційних проектів, я маю на увазі "Північний потік-2", і інші питання, яких сторони вважатимуть за необхідне торкнутися", - резюмував він.
Нагадаємо, у Меркель заявили, що зустріч з Путіним відбудеться в урядовій резиденції - замку Месеберг за межами Берліна.