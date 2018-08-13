Путин на этой неделе поедет к Меркель поговорить об Украине

Встреча состоится в правительственной резиденции - замке Месеберг за пределами Берлина, сообщил в понедельник представитель пресс-службы.

Оба лидера в последний раз встречались на российском черноморском курорте Сочи в мае. В прошлом месяце Меркель и министр иностранных дел Германии Хейко Маас встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Берлине вместе с главой генштаба России Валерием Герасимовым.