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Путин на этой неделе поедет к Меркель поговорить об Украине

Киев • УНН

 • 9133 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу примет президента России Владимира Путина под Берлином для обсуждения вопросов войны в Сирии, продолжающегося насилия на востоке Украины и энергетических проблем. Об этом со ссылкой на представителя правительства Германии сообщает Reuters, передает УНН.

Путин на этой неделе поедет к Меркель поговорить об Украине

Встреча состоится в правительственной резиденции - замке Месеберг за пределами Берлина, сообщил в понедельник представитель пресс-службы.

Оба лидера в последний раз встречались на российском черноморском курорте Сочи в мае. В прошлом месяце Меркель и министр иностранных дел Германии Хейко Маас встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Берлине вместе с главой генштаба России Валерием Герасимовым.

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