Путин на этой неделе поедет к Меркель поговорить об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу примет президента России Владимира Путина под Берлином для обсуждения вопросов войны в Сирии, продолжающегося насилия на востоке Украины и энергетических проблем. Об этом со ссылкой на представителя правительства Германии сообщает Reuters, передает УНН.
Встреча состоится в правительственной резиденции - замке Месеберг за пределами Берлина, сообщил в понедельник представитель пресс-службы.
Оба лидера в последний раз встречались на российском черноморском курорте Сочи в мае. В прошлом месяце Меркель и министр иностранных дел Германии Хейко Маас встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Берлине вместе с главой генштаба России Валерием Герасимовым.