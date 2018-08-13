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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 15222 перегляди

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Путін цього тижня поїде до Меркель поговорити про Україну

Київ • УНН

 • 9133 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу прийме президента Росії Володимира Путіна під Берліном для обговорення питань війни в Сирії, насильства, що триває на сході України, і енергетичних проблем. Про це з посиланням на представника уряду Німеччини повідомляє Reuters, передає УНН.

Путін цього тижня поїде до Меркель поговорити про Україну

Зустріч відбудеться в урядовій резиденції - замку Месеберг за межами Берліна, повідомив у понеділок представник прес-служби.

Обидва лідери востаннє зустрічалися на російському чорноморському курорті Сочі у травні. Минулого місяця Меркель і міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зустрілися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Берліні разом з головою генштабу Росії Валерієм Герасимовим.

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