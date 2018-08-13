Путін цього тижня поїде до Меркель поговорити про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу прийме президента Росії Володимира Путіна під Берліном для обговорення питань війни в Сирії, насильства, що триває на сході України, і енергетичних проблем. Про це з посиланням на представника уряду Німеччини повідомляє Reuters, передає УНН.
Зустріч відбудеться в урядовій резиденції - замку Месеберг за межами Берліна, повідомив у понеділок представник прес-служби.
Обидва лідери востаннє зустрічалися на російському чорноморському курорті Сочі у травні. Минулого місяця Меркель і міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зустрілися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Берліні разом з головою генштабу Росії Валерієм Герасимовим.