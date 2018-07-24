Лавров і Герасимов обговорили з Меркель роботу "нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов провели зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ході зустрічі вони обговорили питання біженців в Сирії і роботу "нормандського формату". Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"У ході бесіди було обговорено ситуацію навколо сирійського врегулювання, включаючи завдання, пов'язані з підготовкою умов для повернення біженців і просуванням політичного процесу. Крім того, було розглянуто, як триває робота в рамках "нормандського формату" по виконанню мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року", - повідомили в МЗС РФ.
Нагадаємо, зустріч в "нормандському форматі" (РФ, Україна, ФРН, Франція) на рівні політдиректорів МЗС відбудеться в кінці тижня в Берліні, на ній буде обговорюватися тема референдуму на Донбасі.