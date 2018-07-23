На этой неделе состоится встреча в "нормандском формате" – МИД РФ

"В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран нормандской четвёрки в Берлине. Мы будем говорить о том, как нам продвигаться в минских договоренностях. Вот там (о вопросе референдума в Донбассе - ред.) и поговорим", - сообщил дипломат.



Напомним, в среду, 18 июля, в Париже прошла встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в "нормандском формате", которую ранее анонсировал Президент Украины Петр Порошенко.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого стороны договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.