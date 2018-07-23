На этой неделе состоится встреча в "нормандском формате" – МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) на уровне политдиректоров МИД состоится в конце недели в Берлине, на ней будет обсуждаться тема референдума в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран нормандской четвёрки в Берлине. Мы будем говорить о том, как нам продвигаться в минских договоренностях. Вот там (о вопросе референдума в Донбассе - ред.) и поговорим", - сообщил дипломат.
Напомним, в среду, 18 июля, в Париже прошла встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в "нормандском формате", которую ранее анонсировал Президент Украины Петр Порошенко.
Ранее, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого стороны договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.