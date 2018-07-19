Встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже

"Да, действительно состоялась встреча заместителей дипломатических советников в "нормандском формате", вчера состоялась", - сообщили в посольстве, подтвердив, что местом проведения была французская столица.

В пресс-службе отметили, что такие встречи на уровне заместителей дипломатических советников являются рабочими неформальными встречами, которые происходят достаточно часто.

УНН пытается установить связь с Администрацией Президента для уточнения деталей встречи.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко анонсировал "нормандскую встречу".