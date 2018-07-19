Встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В среду, 18 июля, в Париже прошла встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в "нормандском формате", которую ранее анонсировал Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе посольства Украины во Франции.
"Да, действительно состоялась встреча заместителей дипломатических советников в "нормандском формате", вчера состоялась", - сообщили в посольстве, подтвердив, что местом проведения была французская столица.
В пресс-службе отметили, что такие встречи на уровне заместителей дипломатических советников являются рабочими неформальными встречами, которые происходят достаточно часто.
УНН пытается установить связь с Администрацией Президента для уточнения деталей встречи.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко анонсировал "нормандскую встречу".