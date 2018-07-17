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Порошенко анонсував зустріч заступників дипломатичних радників у Нормандському форматі

Порошенко анонсував зустріч заступників дипломатичних радників у Нормандському форматі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч заступників дипломатичних радників та експертів у Нормандському форматі. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Завтра відбувається зустріч заступників дипломатичних радників і експертів у Нормандському форматі. Зустріч проходить у Парижі. Сьогодні для підготовки у Берлін був відряджений Міністр закордонних справ”, — повідомив П.Порошенко.

“Нормандська четвірка”, “нормандський формат” — дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Росії і Франції) щодо врегулювання ситуації на сході України, в анексованому Криму і з питань виконання Мінських угод.

Нагадаємо, в ефірі одного з телеканалів Президент України Петро Порошенко заявив, що режим припинення вогню на Донбасі з російським лідером Володимиром Путіним погоджувався 15 разів.

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