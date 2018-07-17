Порошенко анонсировал встречу заместителей дипломатических советников в нормандском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня в Париже состоится встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандской формате. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
“Завтра (17 июля — прим.) произойдет встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандской формате. Встреча проходит в Париже. Сегодня для подготовки в Берлин был командирован Министр иностранных дел”, — сообщил П.Порошенко.
“Нормандская четверка”, “нормандский формат” — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, России и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в аннексированном Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений.
Напомним, в эфире одного из телеканалов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим прекращения огня на Донбассе с российским лидером Владимиром Путиным согласовывался 15 раз.