Порошенко анонсировал встречу заместителей дипломатических советников в нормандском формате

“Завтра (17 июля — прим.) произойдет встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандской формате. Встреча проходит в Париже. Сегодня для подготовки в Берлин был командирован Министр иностранных дел”, — сообщил П.Порошенко.

“Нормандская четверка”, “нормандский формат” — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, России и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в аннексированном Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений.

Напомним, в эфире одного из телеканалов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим прекращения огня на Донбассе с российским лидером Владимиром Путиным согласовывался 15 раз.