Режим припинення вогню на Донбасі погоджувався з Путіним 15 разів - Порошенко

“Ви знаєте скільки разів з Путіним погоджувався режим припинення вогню (На Донбасі — ред..)? 15 — останній раз це було першого липня цього року — це “хлібне перемир’я”, — повідомив український лідер.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військовослужбовця.