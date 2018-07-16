Режим припинення вогню на Донбасі погоджувався з Путіним 15 разів - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З президентом Росії Володимиром Путіним режим припинення вогню на Донбасі погоджувалось 15 разів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ви знаєте скільки разів з Путіним погоджувався режим припинення вогню (На Донбасі — ред..)? 15 — останній раз це було першого липня цього року — це “хлібне перемир’я”, — повідомив український лідер.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військовослужбовця.