Режим прекращения огня на Донбассе согласовывался с Путиным 15 раз - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. С президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на Донбассе согласовывался 15 раз. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
“Вы знаете сколько раз с Путиным согласен режим прекращения огня (на Донбассе — ред ..)? 15 — последний раз это было первого июля этого года — это “хлебное перемирие”, — сообщил украинский лидер.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 29 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня был ранен один украинского военнослужащего.