Режим прекращения огня на Донбассе согласовывался с Путиным 15 раз - Порошенко

“Вы знаете сколько раз с Путиным согласен режим прекращения огня (на Донбассе — ред ..)? 15 — последний раз это было первого июля этого года — это “хлебное перемирие”, — сообщил украинский лидер.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 29 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня был ранен один украинского военнослужащего.