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ООС: бойовики 29 разів порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 29 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 15 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

“Російські окупаційні війська проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь по захисниках Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкиного та Талаківки, а в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.

За даними розвідки одного бойовика знищено ще одного поранено.

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