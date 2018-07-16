ООС: бойовики 29 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 15 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
“Російські окупаційні війська проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь по захисниках Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкиного та Талаківки, а в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.
За даними розвідки одного бойовика знищено ще одного поранено.