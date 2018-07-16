ООС: боевики 29 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 29 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня был ранен один украинского военнослужащего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 15 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 29 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
“Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии соприкосновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганское, Светлодарска Зайцев, Майорская, Песков, Тарамчук, Авдеевки, Водяного, пищевики, Широкино и Талаковка, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Вследствие вражеского огня был ранен один из наших защитников.
По данным разведки одного боевика уничтожены еще один ранен.