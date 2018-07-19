Зустріч у "нормандському форматі" відбулася у Парижі

"Так, дійсно відбулась зустріч заступників дипломатичних радників у "нормандському форматі", вчора відбулась", - повідомили в посольстві, підтвердивши, що місцем проведення була французька столиця.

У прес-службі зазначили, що такі зустрічі на рівні заступників дипломатичних радників є робочими неформальними зустрічами, які відбуваються досить часто.

УНН намагається встановити зв'язок з Адміністрацією Президента для уточнення деталей зустрічі.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко анонсував "нормандську зустріч".