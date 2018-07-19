Зустріч у "нормандському форматі" відбулася у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У середу, 18 липня, у Парижі пройшла зустріч заступників дипломатичних радників та експертів у "нормандському форматі", яку раніше анонсував Президент України Петро Порошенко. Про це УНН повідомили у прес-службі посольства України у Франції.
"Так, дійсно відбулась зустріч заступників дипломатичних радників у "нормандському форматі", вчора відбулась", - повідомили в посольстві, підтвердивши, що місцем проведення була французька столиця.
У прес-службі зазначили, що такі зустрічі на рівні заступників дипломатичних радників є робочими неформальними зустрічами, які відбуваються досить часто.
УНН намагається встановити зв'язок з Адміністрацією Президента для уточнення деталей зустрічі.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко анонсував "нормандську зустріч".