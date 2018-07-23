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На цьому тижні відбудеться зустріч в "нормандському форматі" - МЗС РФ

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Зустріч в "нормандському форматі" (РФ, Україна, ФРН, Франція) на рівні політдиректорів МЗС відбудеться в кінці тижня в Берліні, на ній буде обговорюватися тема референдуму на Донбасі. Про це повідомив в понеділок журналістам статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"В кінці цього тижня має відбутися на рівні політдиректорів країн нормандської четвірки в Берліні. Ми будемо говорити про те, як нам просуватися в мінських домовленостях. Ось там (про питання референдуму на Донбасі - ред.) і поговоримо", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, в середу, 18 липня, в Парижі відбулася зустріч заступників дипломатичних радників і експертів в "нормандському форматі", яку раніше анонсував Президент України Петро Порошенко.

Раніше, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони домовилися про подальші контакти в "нормандському форматі " для забезпечення виконання мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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