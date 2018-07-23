На цьому тижні відбудеться зустріч в "нормандському форматі" - МЗС РФ

"В кінці цього тижня має відбутися на рівні політдиректорів країн нормандської четвірки в Берліні. Ми будемо говорити про те, як нам просуватися в мінських домовленостях. Ось там (про питання референдуму на Донбасі - ред.) і поговоримо", - повідомив дипломат.



Нагадаємо, в середу, 18 липня, в Парижі відбулася зустріч заступників дипломатичних радників і експертів в "нормандському форматі", яку раніше анонсував Президент України Петро Порошенко.

Раніше, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони домовилися про подальші контакти в "нормандському форматі " для забезпечення виконання мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.