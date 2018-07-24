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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32919 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 98541 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121954 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 129620 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168055 просмотра

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Лавров и Герасимов обсудили с Меркель работу "нормандского формата"

Лавров и Герасимов обсудили с Меркель работу "нормандского формата"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провели встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи они обсудили вопросы беженцев в Сирии и работу "нормандского формата". Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования, включая задачи, связанные с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса. Кроме того, была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках "нормандского формата" по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - сообщили в МИД РФ.

Напомним, встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) на уровне политдиректоров МИД состоится в конце недели в Берлине, на ней будет обсуждаться тема референдума на Донбассе.

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