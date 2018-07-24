Лавров и Герасимов обсудили с Меркель работу "нормандского формата"

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования, включая задачи, связанные с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса. Кроме того, была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках "нормандского формата" по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - сообщили в МИД РФ.



Напомним, встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) на уровне политдиректоров МИД состоится в конце недели в Берлине, на ней будет обсуждаться тема референдума на Донбассе.



