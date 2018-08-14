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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Путина назвали темы переговоров с Меркель: Украина и "Северный поток-2" в списке

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 18 августа, на переговорах, которые пройдут под Берлином, планируют обсудить ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Украине, в Сирии, проект газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

У Путина назвали темы переговоров с Меркель: Украина и "Северный поток-2" в списке

"В субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы. Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли лидеры обсуждать возможные американские санкции, в том числе против немецких компаний, Песков сказал, что "будут, очевидно, что будут".

"Кроме того, конечно, будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, темы реализации крупных международных коммерческих проектов, я имею ввиду "Северный поток-2", и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", - заключил он.

Напомним, у Меркель заявили, что встреча с Путиным состоится в правительственной резиденции - замке Месеберг за пределами Берлина.

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