У МЗС прокоментували візит Путіна на весілля австрійського міністра

"Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі "приватного" візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку", - написав Клімкін.



Як повідомляв УНН, представник зовнішньополітичного відомства Австрії у відповідь на критику щодо приїзду Путіна заявив агентству APA в четвер, що цей візит не вплине на зовнішню політику Австрії.



Нагадаємо, президент РФ 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль “по дорозі в Берлін”.



