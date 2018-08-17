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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У МЗС прокоментували візит Путіна на весілля австрійського міністра

Київ • УНН

 • 13523 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Якщо міністерство закордонних справ Австрії змушене виправдовуватися через візит президента Росії Володимира Путіна на весілля голови відомства Карін Кнайсль, це викликає сумну посмішку. Так висловився на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи звістку про візит до Австрії російського лідера, передає УНН.

У МЗС прокоментували візит Путіна на весілля австрійського міністра

"Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі "приватного" візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку", - написав Клімкін.

Як повідомляв УНН, представник зовнішньополітичного відомства Австрії у відповідь на критику щодо приїзду Путіна заявив агентству APA в четвер, що цей візит не вплине на зовнішню політику Австрії.

Нагадаємо, президент РФ 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль “по дорозі в Берлін”.

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