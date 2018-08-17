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У Відні відповіли на критику через візит Путіна на весілля голови МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Присутність президента Росії Володимира Путіна на весіллі голови австрійського МЗС Карін Кнайсль спричинила критику як від партнерів на міжнародній арені, так і всередини країни. У відповідь на це представник зовнішньополітичного відомства країни заявив агентству APA в четвер, що візит кремлівського лідера не впливає на зовнішню політику Австрії, передає УНН.

У Відні відповіли на критику через візит Путіна на весілля голови МЗС

Представник “Зелених” Австрії Мішель Реймон вимагає відставки Кнайсль, а австрійська партія “Список Пітера Пільца” розкритикувала витрати на захід.

Лідер делегації SPÖ в Європейському парламенті Евелін Регнер також піддала критиці візит Путіна. Це буде “провокацією з європейським виміром”, — заявила вона в п’ятницю.

“Міністр закордонних справ Кнайсль, яка повинна займатись дипломатією, на власному весіллі хизуватиметься перед Путіним. Вона може повністю попрощатись з іміджем будівельника мостів”, — сказала Регнер.

“Це в першу чергу приватна вечірка і особистий візит, і він не призведе до змін зовнішньополітичної позиції Австрії” , - сказав у відповідь представник МЗС Австрії.

У статті також згадали заяву народного депутата України Ганни Гопко, яка раніше назвала візит Путіна “черговим сигнал-ударом по європейських цінностях”.

Як зазначає видання, автрійський канцлер Себастьян Курц є одним із запрошених на весілля гостей Кнайсль, а отже ймовірною є його зустріч з Путіним під час заходу. Водночас кремлівський лідер не матиме зустрічі зі своїм фактичним колегою Олександром Ван дер Белленом.

“Федеральний президент не буде присутній на весіллі”, — підтвердив його прес-секретар у відповідь APA.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль “по дорозі в Берлін”.

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