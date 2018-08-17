У Відні відповіли на критику через візит Путіна на весілля голови МЗС

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Присутність президента Росії Володимира Путіна на весіллі голови австрійського МЗС Карін Кнайсль спричинила критику як від партнерів на міжнародній арені, так і всередини країни. У відповідь на це представник зовнішньополітичного відомства країни заявив агентству APA в четвер, що візит кремлівського лідера не впливає на зовнішню політику Австрії, передає УНН.