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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Раді відреагували на наміри Путіна відвідати весілля голови австрійського МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Присутність президента РФ Володимира Путіна на весіллі голови австрійського МЗС дискредитує Австрію як нейтральну державу. Про це у мережі Facebook заявила народний депутат України Ганна Гопко, передає УНН.

У Раді відреагували на наміри Путіна відвідати весілля голови австрійського МЗС

"18 серпня серед гостей на весіллі глави австрійської дипломатії буде й Путін - той, чиє місце на лаві підсудних. Його участь у весіллі дискредитує Австрію як нейтральну державу, яка може бути посередником в Україні. Присутність Путіна на церемонії весілля - це ще один сигнал-удар по європейських цінностях: коли під ризиком смерті через голодування знаходяться політв’язні Кремля, як Сенцов, Балух; щодня відбуваються тортури над українцями на окупованих територіях, і міжнародні експерти, як Червоний Хрест, не мають доступу до них; коли на сході України щодня тривають обстріли, бо Путін не виконує домовленостей і нема перемир’я", - йдеться у повідомлені Гопко.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

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