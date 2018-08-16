У Раді відреагували на наміри Путіна відвідати весілля голови австрійського МЗС

"18 серпня серед гостей на весіллі глави австрійської дипломатії буде й Путін - той, чиє місце на лаві підсудних. Його участь у весіллі дискредитує Австрію як нейтральну державу, яка може бути посередником в Україні. Присутність Путіна на церемонії весілля - це ще один сигнал-удар по європейських цінностях: коли під ризиком смерті через голодування знаходяться політв’язні Кремля, як Сенцов, Балух; щодня відбуваються тортури над українцями на окупованих територіях, і міжнародні експерти, як Червоний Хрест, не мають доступу до них; коли на сході України щодня тривають обстріли, бо Путін не виконує домовленостей і нема перемир’я", - йдеться у повідомлені Гопко.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.



