В Раде отреагировали на намерения Путина посетить свадьбу главы австрийского МИД

"18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин - тот, чье место на скамье подсудимых. Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие Путина на церемонии свадьбы - это еще один сигнал-удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля, как Сенцов, Балух; ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях, и международные эксперты, как Красный Крест, не имеют доступа к ним; когда на востоке Украины ежедневно проходят обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей, и нет перемирия", - говорится в сообщении Гопко.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.



