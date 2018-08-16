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В Раде отреагировали на намерения Путина посетить свадьбу главы австрийского МИД

Киев • УНН

 • 12616 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Присутствие президента РФ Владимира Путина на свадьбе главы австрийского МИД дискредитирует Австрию как нейтральное государство. Об этом в сети Facebook заявила народный депутат Украины Анна Гопко, передает УНН.

В Раде отреагировали на намерения Путина посетить свадьбу главы австрийского МИД

"18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин - тот, чье место на скамье подсудимых. Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие Путина на церемонии свадьбы - это еще один сигнал-удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля, как Сенцов, Балух; ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях, и международные эксперты, как Красный Крест, не имеют доступа к ним; когда на востоке Украины ежедневно проходят обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей, и нет перемирия", - говорится в сообщении Гопко.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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