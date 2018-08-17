В МИД прокомментировали визит Путина на свадьбу австрийского министра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Если министерство иностранных дел Австрии вынуждено оправдываться из-за визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы ведомства Карин Кнайсль, это вызывает грустную улыбку. Так высказался на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя известие о визите в Австрию российского лидера, передает УНН.
"Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", - написал Климкин.
Как сообщал УНН, представитель внешнеполитического ведомства Австрии в ответ на критику по приезду Путина заявил агентству APA в четверг, что этот визит не повлияет на внешнюю политику Австрии.
Напомним, президент РФ 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "по пути в Берлин".