В МИД прокомментировали визит Путина на свадьбу австрийского министра

"Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", - написал Климкин.



Как сообщал УНН, представитель внешнеполитического ведомства Австрии в ответ на критику по приезду Путина заявил агентству APA в четверг, что этот визит не повлияет на внешнюю политику Австрии.



Напомним, президент РФ 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "по пути в Берлин".



