В МИД опровергли фейк российской разведки, что Украина не планирует придерживаться Женевской конвенции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинское государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя последние заявления российской разведки, пишет УНН.
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Так, отметил спикер, российская разведка не перестает распространять дезинформацию.
Ранее она создавала фейки о якобы тысячи украинцев, которые желают получить убежище в рф, негуманное обращение с русскими военнопленными, "работниках "Азовстали", которые "просятся" в ряды российской захватнической армии.
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“Утверждение СВР рф о Женевской конвенции - очередной такой фейк. Он имеет целью дискредитировать отношения Украины и международных гуманитарных структур, которые спасают жертв российской агрессии и пытаются вернуть депортированных и пленных домой”, - отметил Николенко.
“Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, которые пришли на украинскую землю: как живых, так и павших”, - добавил он.
Контекст
Российская оккупационная разведка утверждает, что Украина якобы довела до сведения Британии, что “не намерена придерживаться Женевской конвенции об обращении с военнопленными”.
Ранее
Как писал УНН, на этой неделе Служба безопасности Украины с начала войны, которую начала россия, ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью свыше 100 тыс. фейковых аккаунтов.