Поширювали фейки про війну в Україні: ліквідовано 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Служба безпеки України з початку війни, яку розпочала росія, ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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"З початку війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.
"Через цю "армію ботів" поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології. Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах", - зазначається в повідомленні.
В СБУ повідомляють, що під час обшуків правоохоронці виявили:
▪️ понад 100 комплектів GSM-шлюзів
▪️ майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності
▪️ ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
▪️ чорнову бухгалтерію
"За даними фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", що ворог продукував протягом минулої доби.