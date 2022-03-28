Распространяли фейки о войне в Украине: ликвидировано 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Служба безопасности Украины с начала войны, которую начала россия, ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью свыше 100 тыс. фейковых аккаунтов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
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"С начала войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью свыше 100 тыс. фейковых аккаунтов. Они действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включительно с теми, которые сейчас являются запрещенными в Украине.
"Через эту "армию ботов" распространяли фейки о войне РФ в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии. Таким образом враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах", - отмечается в сообщении.
В СБУ сообщают, что во время обысков правоохранители обнаружили:
▪️ Более 100 комплектов GSM-шлюзов
▪️ Почти 10 тыс. сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности
▪️ Ноутбуки и компьютерное оборудование с доказательствами незаконных действий
▪️ Черновую бухгалтерию
"По данным фактам СБУ уже начала уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Дополнения
Работники ЦПД при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение прошедших суток.