Центр протидії дезінформації спростував нові фейки російської пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", що ворог продукував протягом минулої доби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр дезінформації.
Деталі
Три нових фейка створені російською федерацією спростували працівники ЦПД при РНБО України.
- Прокремлівські сили на окупованій частині Луганщини повідомили, що найближчим часом там може відбутися референдум щодо приєднання ОРЛО до складу росії. Це фейк.
- Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації українських захисників в очах місцевого населення. Це фейк.
- Для підтримки окупаційного режиму в місті Енергодар Запорізької області ворог створив Telegram-канал «Енергодар сьогодні», що просуває наративи та повідомлення, вигідні російській пропаганді. Це фейк.
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