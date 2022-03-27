На Прикарпатті правоохоронці викрили агітаторку за "відновлення СРСР"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела у соцмережах агітацію "за оновлений СРСР". Заперечувала факт розпаду радянського союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності. Викрили агітаторку поліцейські спільно із СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
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Підозрювана адмініструвала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки у ВКонтакті, де розміщувався деструктивний контент.
Пропагандувала ідею "одного народу росії-Руси", відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року.
24 лютого в день початку повномасштабного нападу рф на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також подій російсько-української війни.
Під час обшуку правоохоронці вилучили, крім українського, ще й паспорт російської федерації. А також техніку з доказами протиправної діяльності.
Досудове розслідування у розпочатому кримінальному провадженні за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ.
За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо
В Україні через розповсюдження фото і відео перебування ЗСУ карається законом.