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На Прикарпатье правоохранители разоблачили агитатора за "восстановление СССР"

Киев • УНН

 • 111390 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Жительница Ивано-Франковска под разными псевдонимами вела в соцсетях агитацию "за обновленный СССР". Отрицала факт распада советского союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости. Разоблачили агитатора полицейские совместно с СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

На Прикарпатье правоохранители разоблачили агитатора за "восстановление СССР"

Детали

Подозреваемая администрировала каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы в Вконтакте, где размещался деструктивный контент.

Пропагандировала идею "одного народа россии-руси", восстановление памятников советским палачам, возвращение к сталинской конституции 1936 года.

24 февраля в день начала полномасштабного нападения рф на Украину фигурантка отправила фото ракетного обстрела аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также событий российско-украинской войны.

Во время обыска правоохранители изъяли, кроме украинского, еще и паспорт российской федерации. А также технику с доказательствами противоправной деятельности.

Досудебное расследование в начатом уголовном производстве по ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ.

За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним

В Украине из-за распространения фото и видео пребывания ВСУ карается законом.

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