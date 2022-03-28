Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки российской пропаганды

Детали

Три новых фейка созданные российской федерацией опровергли работники ГПД при СНБО Украины.

- Прокремлевские силы на оккупированной части Луганщины сообщили, что в ближайшее время там может состояться референдум по присоединению ОРЛО в состав России. Это фейк.

- Оккупационные войска возобновили тактику обстрелов, захваченных населенных пунктов для дискредитации украинских защитников в глазах местного населения. Это фейк.

- Для поддержки оккупационного режима в городе Энергодар Запорожской области враг создал Telegram-канал "Энергодар сегодня", что продвигает нарративы и сообщения, выгодные российской пропаганде. Это фейк.

Напомним

На Прикарпатье правоохранители разоблачили агитатора за "восстановление СССР".