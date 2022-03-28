Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки российской пропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Работники ГПД при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение прошедших суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр дезинформации.
Детали
Три новых фейка созданные российской федерацией опровергли работники ГПД при СНБО Украины.
- Прокремлевские силы на оккупированной части Луганщины сообщили, что в ближайшее время там может состояться референдум по присоединению ОРЛО в состав России. Это фейк.
- Оккупационные войска возобновили тактику обстрелов, захваченных населенных пунктов для дискредитации украинских защитников в глазах местного населения. Это фейк.
- Для поддержки оккупационного режима в городе Энергодар Запорожской области враг создал Telegram-канал "Энергодар сегодня", что продвигает нарративы и сообщения, выгодные российской пропаганде. Это фейк.
Напомним
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