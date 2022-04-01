У МЗС спростували фейк російської розвідки, що Україна не планує дотримуватись Женевської конвенції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українська держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. На цьому наголосив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи останні заяви російської розвідки, пише УНН.
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Так, наголосив речник, російська розвідка не перестає поширювати дезінформацію.
Раніше вона створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок в рф, негуманне поводження із російськими військовополоненими, "працівників" "Азовсталі", які "просяться" до лав російської загарбницької армії.
Цитата
“Твердження СЗР рф про Женевську конвенцію - черговий такий фейк. Він має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому”, - зазначив Ніколенко.
“Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих”, - додав він.
Контекст
Російськоокупаційна розвідка стверджує, що Україна начебто довела до відома Британії, що “не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими”.
Раніше
Як писав УНН, цього тижня Служба безпеки України з початку війни, яку розпочала росія, ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів.