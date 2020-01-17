В МИДе рассказали о планах забрать у авиакомпаний часть инициатив относительно разрешения на полеты

КИЕВ. 17 января. УНН. После авиакатастрофы украинского самолета в Иране, Украина с партнерами обдумывает планы забрать часть инициативы от авиакомпаний, которые при отсутствии официальных предупреждений принимают окончательное решение о полетах. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.