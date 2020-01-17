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В МИДе рассказали о планах забрать у авиакомпаний часть инициатив относительно разрешения на полеты

Киев • УНН

 • 10476 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. После авиакатастрофы украинского самолета в Иране, Украина с партнерами обдумывает планы забрать часть инициативы от авиакомпаний, которые при отсутствии официальных предупреждений принимают окончательное решение о полетах. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

В МИДе рассказали о планах забрать у авиакомпаний часть инициатив относительно разрешения на полеты

"Пространство Ирана было открыто, осуществлялись все рейсовые перелеты, которые происходили в то время. Ни одна авиакомпания не закрыла для своих полетов в пространстве Ирана и Ирака. Вместе с тем, говоря об ответственности - ответственность за закрытие пространства, которому принадлежит это воздушное пространство. Предупреждение о опасности для самолетов не было сделано иранскими властями", - сказал Пристайко.

В то же время, по его словам, Ираном был выписан НОТАМ - предупреждение, в котором не предусматривалось предупреждение безопасности.

"Сейчас мы работаем с международными партнерами, чтобы каким-то образом улучшить эту ситуацию и, наверное, забрать часть инициативы от компаний, которые принимают при отсутствии официальных предупреждений окончательное решение, принимающих окончательное решение о полетах. По нашей информации, одна из западных европейских компаний развернула свой самолет, но только в тот момент, когда стало известно о катастрофе украинского самолета", - добавил глава МИДе.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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