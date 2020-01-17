У МЗС розповіли про плани забрати у авіакомпаній частину ініціатив щодо дозволу на польоти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Після авіакатастрофи українського літака в Ірані, Україна з партнерами обмірковує плани забрати частину ініціативи від авіакомпаній, які за відсутності офіційних попереджень приймають остаточне рішення щодо польотів. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"Простір Ірану був відкритий, здійснювались всі рейсові перельоти, які відбувались на той час. Жодна авіакомпанія не закрила для своїх польотів простір Ірану та Іраку. Разом з тим, говорячи про відповідальність – відповідальність за закриття простору, який належить цей повітряний простір. Попередження про небезпеку для літаків не було зроблено іранською владою", - сказав Пристайко.
Водночас, з його слів, Іраном був виписаний НОТАМ - попередження, в якому не передбачалось попередження безпеки.
"Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами, щоб якимось чином покращити цю ситуацію і, напевно, забрати частину ініціативи від компаній, які приймають за відсутності офіційних попереджень остаточне рішення, які приймають остаточне рішення щодо польотів. За нашою інформацією, одна з західних європейських компаній розгорнула свій літак, але тільки в той момент, коли стало відомо про катастрофу українського літака", - додав голова МЗС.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.