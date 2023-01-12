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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В мид рф заявили, что Армения препятствует мирным переговорам с Азербайджаном

Киев • УНН

 • 430703 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Официальный представитель мид рф мария захарова заявила, что Армения, которая является союзником россии в ОДКБ, виновата в срыве мирных переговоров с Азербайджаном. Об этом пишет УНН, ссылаясь на apa.

В мид рф заявили, что Армения препятствует мирным переговорам с Азербайджаном

Цитата

"23 декабря 2022 года в москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на неё дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора", - отметила захарова.

Детали

Она сообщила, что "трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному вопросу существенно отличаются". По ее словам, если "армянские партнеры действительно заинтересованы в решении указанных проблем путем комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу".

Представитель мид рф добавила, что российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе.

Напомним

В конце декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе, обсуждая блокаду региона с владимиром путиным.

Во вторник, 10 января, Пашинян на пресс-конференции заявил, что Армения не собирается разговаривать с российской федерацией на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.

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