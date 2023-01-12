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У мзс рф заявили, що Вірменія перешкоджає мирним переговорам із Азербайджаном

Київ • УНН

 • 430703 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Офіційний представник мзс росії марія захарова заявила, що Вірменія, яка є союзником рф в ОДКБ, винна в зриві мирних переговорів з Азербайджаном. Про це пише УНН, посилаючись на apa.

У мзс рф заявили, що Вірменія перешкоджає мирним переговорам із Азербайджаном

Цитата

"23 грудня 2022 року у москві було заплановано зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану за мирним договором. Згоду на неї дали лідери двох країн. До її проведення все було підготовлено. Але саме вірменське керівництво в останній момент скасувало приїзд міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна. Це завадило обговорити не лише мирний договір, а й інші нагальні питання вірмено-азербайджанської нормалізації, включаючи ситуацію навколо Лачинського коридору", - зазначила Захарова.

Деталі

Вона повідомила, що "важко давати оцінку позиції вірменської сторони, коли заяви офіційного Єревану з одного питання суттєво відрізняються". За її словами, якщо "вірменські партнери справді зацікавлені у розв'язанні зазначених проблем шляхом комплексної реалізації тристоронніх домовленостей на найвищому рівні, то замість того, щоб займатися схоластикою, необхідно продовжити спільну роботу".

Представник мзс рф додала, що російська пропозиція надати майданчик для вірмено-азербайджанських переговорів щодо мирного договору залишається чинною.

Нагадаємо

Наприкінці грудня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян засумнівався у ролі російських миротворців у Нагірному Карабасі, обговорюючи блокаду регіону з володимиром путіним.

У вівторок, 10 січня, Пашинян на пресконференції заявив, що Вірменія не збирається розмовляти з російською федерацією мовою ультиматумів у зв'язку з необхідністю відкриття Лачинського коридору.

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