Вірменія не збирається говорити з росією мовою ультиматумів - Пашинян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на пресконференції заявив, що Вірменія не збирається розмовляти з російською федерацією мовою ультиматумів у зв'язку з необхідністю відкриття Лачинського коридору, передає УНН.
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"Не думаю, що ми повинні говорити з нашими партнерами мовою ультиматумів. Усе, що нам було сказати з цього питання, ми неодноразово заявляли і за великим рахунком додати нічого", - заявив Пашинян.
За його словами, безперешкодну роботу Лачинського коридору мають забезпечити миротворці рф. Він зазначив, що шостий пункт тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року свідчить, що юридичні зобов'язання за безперешкодну роботу Лачинського коридору лежать на Азербайджані та росії.
"Що стосується миротворців рф, то саме вони мають забезпечити функціонування коридору", - заявив Пашинян.
Доповнення
Наприкінці грудня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян засумнівався у ролі російських миротворців у Нагірному Карабасі, обговорюючи блокаду регіону з володимиром путіним.
Із середини грудня азербайджанські активісти блокують Лачинський коридор - єдиний сухопутний зв'язок між Вірменією і Карабахом, на знак протесту проти незаконного видобутку корисних копалин.
Баку стверджує, що протести мають спонтанний характер, а Єреван звинувачує Азербайджан в організації демонстрацій з метою змусити вірмен покинути спірну територію.