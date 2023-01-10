Армения не собирается говорить с россией на языке ультиматумов - Пашинян
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что Армения не собирается разговаривать с российской федерацией на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора, передает УНН.
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"Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли и по большому счету добавить нечего", - заявил Пашинян.
По его словам, беспрепятственную работу Лачинского коридора должны обеспечить миротворцы рф. Он отметил, что шестой пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года гласит, что юридические обязательства за беспрепятственную работу Лачинского коридора лежат на Азербайджане и россии.
"Что касается миротворцев рф, то именно они должны обеспечить функционирование коридора", - заявил Пашинян.
Дополнение
В конце декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе, обсуждая блокаду региона с владимиром путиным.
С середины декабря азербайджанские активисты блокируют Лачинский коридор – единственную сухопутную связь между Арменией и Карабахом, в знак протеста против незаконной добычи полезных ископаемых.
Баку утверждает, что протесты носят спонтанный характер, а Ереван обвиняет Азербайджан в организации демонстраций с целью заставить армян покинуть спорную территорию.