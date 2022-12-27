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Премьер Армении Пашинян усомнился в роли российских миротворцев в Карабахе

Киев • УНН

 • 274703 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Премьер Армении усомнился в роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе, обсуждая блокаду сепаратистского региона с путиным, информирует УНН ссылаясь на Armenpress.

С середины декабря азербайджанские активисты блокируют Лачинский коридор, единственную сухопутную связь между Арменией и Карабахом, в знак протеста против незаконной добычи полезных ископаемых. В результате блокады горный район с населением около 120 000 человек испытывает нехватку продовольствия, медикаментов и топлива.

Баку утверждает, что протесты носят спонтанный характер, а Ереван обвиняет Азербайджан в организации демонстраций с целью заставить армян покинуть спорную территорию.

Детали

Встречая путина на полях регионального саммита в Санкт-Петербурге, лидер Армении Никол Пашинян сказал, что хочет обсудить "кризис" и возможные пути его разрешения.

"Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян. Но вопреки договоренности "Лачинский коридор не находится под контролем российских миротворцев".

Выступая перед журналистами, путин сказал, что урегулирование напряжения на Южном Кавказе является "главным вопросом".

Дополнение

Азербайджан и Армения вели две войны через Карабах. Последние боевые действия в 2020 году унесли более 6500 жизней и закончились перемирием при посредничестве россии, в результате которого Ереван уступил территорию, которую он контролировал в течение десятилетий.

В рамках соглашения Москва разместила в Карабахе миротворцев. С начала блокады Армения не раз обвиняла российских миротворцев в провале своей миссии в Карабахе.

Москва стремится сохранить свою роль влиятельного посредника между бывшими советскими республиками.

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