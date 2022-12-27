Прем'єр Вірменії Пашинян засумнівався у ролі російських миротворців у Карабасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем'єр Вірменії засумнівався у ролі російських миротворців у Нагірному Карабаху, обговорюючи блокаду сепаратистського регіону із путіним, інформує УНН посилаючись на Armenpress.
З середини грудня азербайджанські активісти блокують Лачинський коридор, єдиний сухопутний зв'язок між Вірменією та Карабахом, на знак протесту проти незаконного видобутку корисних копалин. У результаті блокади гірський район із населенням близько 120 000 осіб відчуває нестачу продовольства, медикаментів та палива.
Баку стверджує, що протести мають спонтанний характер, а Єреван звинувачує Азербайджан в організації демонстрацій з метою змусити вірмен залишити спірну територію.
Деталі
Зустрічаючи путіна на полях регіонального саміту в Санкт-Петербурзі, лідер Вірменії Нікол Пашинян сказав, що хоче обговорити "кризу" і можливі шляхи її вирішення.
"Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху", - сказав Пашинян. Але всупереч домовленості "Лачинський коридор не перебуває під контролем російських миротворців".
Виступаючи перед журналістами, путін сказав, що врегулювання напруги на Південному Кавказі є "головним питанням".
Доповнення
Азербайджан та Вірменія вели дві війни через Карабах. Останні бойові дії в 2020 році забрали понад 6500 життів і закінчилися перемир'ям за посередництва росії, в результаті якого Єреван поступився територією, яку він контролював протягом десятиліть.
У рамках угоди Москва розмістила у Карабаху миротворців. З початку блокади Вірменія неодноразово звинувачувала російських миротворців у провалі своєї місії у Карабаху.
Москва прагне зберегти свою роль впливового посередника між колишніми радянськими республіками.