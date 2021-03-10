В МИД РФ отреагировали на слова Зеленского о вероятности встречи лидеров "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Германия, Россия, Франция) на данный момент не прорабатывается, так как условия, необходимые для ее проведения, не выполнены. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Детали
“Нет, я это не могу подтвердить, — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. — По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне”.
Замминистра добавил, что контакты между помощниками лидеров “четверки” продолжаются в рабочем порядке. “Мы о них особенно не объявляли, но они идут”, — пояснил он.
Контекст
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка встречи лидеров “нормандской четверки” ведется. Президент заявил, что в случае, если “нормандская” встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”.