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В МИД РФ отреагировали на слова Зеленского о вероятности встречи лидеров "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

 • 24675 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Германия, Россия, Франция) на данный момент не прорабатывается, так как условия, необходимые для ее проведения, не выполнены. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Нет, я это не могу подтвердить, — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. — По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне”.

Замминистра добавил, что контакты между помощниками лидеров “четверки” продолжаются в рабочем порядке. “Мы о них особенно не объявляли, но они идут”, — пояснил он.

Контекст

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка встречи лидеров “нормандской четверки” ведется. Президент заявил, что в случае, если “нормандская” встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”.

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