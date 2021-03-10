У МЗС РФ відреагували на слова Зеленського про ймовірність зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Деталі

“Ні, я це не можу підтвердити, — сказав дипломат, відповідаючи на питання ТАСС. — По саміту ніяких домовленостей немає, оскільки не виконані всі основні умови, необхідні для створення такої зустрічі на вищому рівні”.

Заступник міністра додав, що контакти між помічниками лідерів “четвірки” тривають в робочому порядку. “Ми про них особливо не оголошували, але вони йдуть”, — пояснив він.

Контекст

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка зустрічі лідерів “нормандської четвірки” ведеться. Президент заявив, що в разі, якщо “нормандська” зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін. Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”.