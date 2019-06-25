В МИД прокомментировали решение ПАСЕ по РФ

"Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотрено принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-то конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что то, что произошло в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки.

"Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации. Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, которую Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - добавили в МИД.

МИД Украины подчеркивает, что последовательно выступало против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.

"Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украине", - сообщили в учреждении.



Как сообщал УНН, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ .