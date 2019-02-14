В МИД сообщили о местонахождении задержанных в Казахстане украинцев

"Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, принимаются меры консульской защиты", - сообщил он.

Как сообщал УНН, сегодня в столице Республики Казахстан группа людей, которые представились миграционной полицией, задержали двух граждан Украины, работников официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилы Волошиной и Валерии Явтушенко.

Позже консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерии Явтушенко.

Местонахождение Людмилы Волошиной остается неизвестным.