В МИД сообщили о местонахождении задержанных в Казахстане украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Задержанные в Астане, Казахстан, граждане Украины находятся в миграционной службе Казахстана. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, принимаются меры консульской защиты", - сообщил он.
Как сообщал УНН, сегодня в столице Республики Казахстан группа людей, которые представились миграционной полицией, задержали двух граждан Украины, работников официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилы Волошиной и Валерии Явтушенко.
Позже консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерии Явтушенко.
Местонахождение Людмилы Волошиной остается неизвестным.