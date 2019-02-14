У МЗС повідомили про місцеперебування затриманих в Казахстані українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Затримані в Астані, Казахстан, громадяни України перебувають у міграційній службі Казахстану. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Затримані громадяни України перебувають у міграційній службі, вживаються заходи консульського захисту", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, сьогодні в столиці Республіки Казахстан група людей, які представилися міграційною поліцією, затримали двох громадян України, працівників офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмили Волошиної та Валерії Явтушенко.
Пізніше консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місцеперебування Валерії Явтушенко.
Місцеперебування Людмили Волошиної залишається невідомим.